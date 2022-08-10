Более 230 команд из 31 страны примут участие в АрМИ-2022

Армейские международные игры — 2022 пройдут с 13 по 27 августа. В рамках игр пройдут 36 международных конкурсов.

Конкурсы АрМИ-2022 готовы провести 13 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Саудовская Аравия. Узбекистан. Венесуэла и Саудовская Аравия принимают конкурсы на своей территории впервые.

Свое участие в АрМИ подтвердили 237 команд из 31 страны. Впервые примут участие в играх команды Саудовской Аравии и Руанды.

Ранее в рамках АрМИ был проведен зимний международный конкурс «Саянский марш», в котором приняли участие девять команд горных подразделений из восьми стран. Россию наряду с мужской сборной представляла и женская сборная, которая выступала вне зачета.

Конкурс проходил в тяжелейших погодных условиях. Преодолевая двухметровые сугробы Саянских гор, команды в течение двух суток совершили 50-километровый марш и выполнили 12 специальных задач.

Все команды показали высокий уровень подготовки, умение действовать в экстремальных условиях.

Первое место по результатам состязания заняла российская сборная, второе место забрала команда КНР, а третье место завоевала команда Узбекистана.

На территории КНР планируется провести четыре конкурса — «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Кубок моря» Азиатско-Тихоокеанского региона и «Безопасный маршрут».

На территории Республики Казахстан пройдут три конкурса — «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок», «Меридиан».

В Армении пройдет конкурс «Воин мира». Республика Беларусь примет конкурсы «Уверенный прием», «Стальная магистраль» и «Полярная звезда».

Иран изъявил проведет конкурсы «Глубина», «Соколиная охота» и «Снайперский рубеж» для подразделений специального назначения.

Азербайджанская Республика примет конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

Подразделения разведки примет Индия на конкурсе — «Отличники войсковой разведки».

Узбекистан проведет четыре конкурса — «Конный марафон», «Верный друг», «Мастер-оружейник» и «Безопасная среда».

Второй год подряд конкурс «Аварийный район» примет Вьетнам.

Впервые конкурс «Дорожный патруль» планируется провести в Саудовской Аравии.

Также впервые конкурс АрМИ-2022 пройдет на южноамериканском континенте, где Боливарианская Республика Венесуэла примет конкурс «Снайперский рубеж» для общевойсковых подразделений.

Остальные 14 конкурсов будут проведены на территории Российской Федерации.