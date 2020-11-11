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    11 ноября 2020, 15:33

    Россия направила еще пять самолетов с миротворцами в Нагорный Карабах

    Анатолий Минкин

    Пять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими военными вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах для участия в миротворческой миссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
    Россия направила еще пять самолетов с миротворцами в Нагорный Карабах

    В военном ведомстве подчеркнули, что в Нагорный Карабах отправились военные личного состава подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Кроме миротворцев, самолеты доставят на место автомобильную и специальную технику, а также материальные средства.

    По последним данным, в Нагорном Карабахе уже находятся 400 российских миротворцев. Весь контингент составит 1960 человек. Также на место доставят 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

    Ввод российских миротворцев прописан в соглашении, которое подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

    Военные будут следить за соблюдением договоренностей о прекращении боевых действий. Наблюдательные посты установят по линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и непризнанную республику. Командование миссией расположится в Степанакерте. Срок, на который российские миротворцы останутся в регионе, составляет пять лет с возможным продлением.

    Согласно подписанному соглашению, азербайджанская и армянская стороны остановятся на занятых позициях. Также они проведут обмен пленными и пропустят беженцев домой.

    По словам Владимира Путина, договоренности позволят создать условия для урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха с учетом интересов Армении и Азербайджана.