Россия направила еще пять самолетов с миротворцами в Нагорный Карабах

В военном ведомстве подчеркнули, что в Нагорный Карабах отправились военные личного состава подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Кроме миротворцев, самолеты доставят на место автомобильную и специальную технику, а также материальные средства.

По последним данным, в Нагорном Карабахе уже находятся 400 российских миротворцев. Весь контингент составит 1960 человек. Также на место доставят 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ввод российских миротворцев прописан в соглашении, которое подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Военные будут следить за соблюдением договоренностей о прекращении боевых действий. Наблюдательные посты установят по линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и непризнанную республику. Командование миссией расположится в Степанакерте. Срок, на который российские миротворцы останутся в регионе, составляет пять лет с возможным продлением.

Согласно подписанному соглашению, азербайджанская и армянская стороны остановятся на занятых позициях. Также они проведут обмен пленными и пропустят беженцев домой.

По словам Владимира Путина, договоренности позволят создать условия для урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха с учетом интересов Армении и Азербайджана.