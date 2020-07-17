Российские истребители перехватили самолет-разведчик из Норвегии

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. После этого отечественные истребители поднялись в небо для его сопровождения.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные обнаружили самолеты-разведчики НАТО, подлетавшие к границам страны над Баренцевым и Черным морями. Это оказались самолеты Норвегии и США. Истребители РФ сопроводили иностранных гостей на безопасном расстоянии, после чего самолеты улетели от госграницы.

А за три дня до этого средства ПВО обнаружили над нейтральными водами Японского моря самолет-разведчик ВВС США RC-135. Для перехвата в воздух поднялись истребители Су-35с и МиГ-31БМ. Отечественные истребители сопровождали воздушное судно Америки на безопасном расстоянии.