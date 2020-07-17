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    17 июля 2020, 16:14

    Российские истребители перехватили самолет-разведчик из Норвегии

    Алена Макаренко

    Истребители Северного флота поднялись в небо, чтобы сопровождать норвежский разведывательный самолет над Баренцевым морем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. После этого отечественные истребители поднялись в небо для его сопровождения.

    «Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было», — говорится в сообщении.

    Ранее российские военные обнаружили самолеты-разведчики НАТО, подлетавшие к границам страны над Баренцевым и Черным морями. Это оказались самолеты Норвегии и США. Истребители РФ сопроводили иностранных гостей на безопасном расстоянии, после чего самолеты улетели от госграницы.

    А за три дня до этого средства ПВО обнаружили над нейтральными водами Японского моря самолет-разведчик ВВС США RC-135. Для перехвата в воздух поднялись истребители Су-35с и МиГ-31БМ. Отечественные истребители сопровождали воздушное судно Америки на безопасном расстоянии.