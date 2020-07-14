Российские истребители обнаружили иностранные самолеты над Баренцевым и Черным морями

О том, что недалеко от государственных границ России обнаружены самолеты, рассказали агентству в Национальном центре управления обороной. Командование приняло решение отправить российские истребители для идентификации и перехвата иностранных самолетов. Для этого в небо вылетели истребители дежурных сил Северного флота и Южного военного округа.

Пилоты обнаружили разведывательный самолет Р-3С «Орион» Норвегии над Баренцевым морем. Над Черным морем летел беспилотник MQ-9А «Рипер» и самолеты Р-8А «Посейдон» и RС-135, принадлежащие США. Российские истребители на безопасном расстоянии сопроводили иностранных гостей, после чего самолеты улетели от границы РФ. Затем российские пилоты вернулись на авиабазу.

Иностранные самолеты не нарушили границу России, а все полеты были выполнены в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.