Российские и узбекистанские военные проведут учения на границе с Афганистаном

Россия и Узбекистан проведут совместные военные учения на границе с Афганистаном. Они начнутся 30 июля. В маневрах примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По данным пресс-службы, учения будут проходить в Сурхандарьинской области Узбекистана до 10 августа.

«Практические действия учений пройдут на полигоне Термез в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной», — сообщили в ВС России.

Совместная группировка отработает вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральной Азии. На полигон перебросят российских военных миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.

Обстановка в Афганистане обострилась из-за активных действий боевиков «Талибана»*, которые завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов страны. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, что если талибы* начнут пропагандировать свои идеи за пределами Афганистана, это создаст большие проблемы в регионе.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.