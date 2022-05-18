Российская армия получила мощные лазерные комплексы «Задира»

Российская армия в ходе спецоперации на Украине использует лазерное оружие, в том числе лазерный комплекс «Задира», который может поражать цель на расстоянии до пяти километров. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, комплексы лазерного оружия начинают поступать в армию.

«Первые образцы уже используются», — добавил вице-премьер.

Ранее он заявил о том, что в распоряжение российских военнослужащих поступят лазерные установки «Пересвет». способный ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров.

Кроме того российскую армию вооружают новейшими комплексами одновременно противовоздушной и противоракетной обороны С-500.

В стране также ведется работа по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения, которые будут во многом превосходить разработки других стран. Новейшими ракетами собираются снабжать модернизированные и перспективные авиационные комплексы.