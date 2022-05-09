Россия начала работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения

В России идет работа по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. Он подчеркнул, что новейшие образцы будут во многом превосходить разработки других стран мира.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. <…> Этими ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже идут испытания на ракетоносцах Ту -22М3М», — сказал Борисов в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс обеспечивают российскую армию всей необходимой номенклатурой ракет в тех объемах, которые требуются.

«Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи», — добавил вице-премьер.

Он с иронией указал на высказывания о том, что у РФ якобы заканчиваются запасы высокоточных ракет. «Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились», — заключил он.