Армия 04 августа 2023, 15:24 Россиянам запретили выезжать за границу после вручения повестки Владимир Путин подписал законопроект о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который вводит ограничение на выезд за пределы страны для гражданина после вручения ему повестки. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Поправки внесли изменения в закон о создании единого реестра воинского учета. В них указано, что в качестве обеспечительной меры явки гражданина в военкомат к нему применяется запрет на выезд за пределы России со дня направления повестки по месту учебы или работы.

Реклама

Со дня направления повестки военный комиссариат сформирует решение о запрете выезда призывника из страны.

Кроме того, стоящим на воинском учете гражданам направят уведомление, что через 20 календарных дней в случае неявки по врученной повестке в отношении них будут применять ограничительные меры.

Это уведомление автоматически сформируется в реестре воинского учета вместе с повесткой. В день появления повестки в реестре уведомления отправят призывнику на портал госуслуг.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картополов сообщил об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации.