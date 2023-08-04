04 августа 2023, 15:24
Россиянам запретили выезжать за границу после вручения повестки
Владимир Путин подписал законопроект о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который вводит ограничение на выезд за пределы страны для гражданина после вручения ему повестки. Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Поправки внесли изменения в закон о создании единого реестра воинского учета. В них указано, что в качестве обеспечительной меры явки гражданина в военкомат к нему применяется запрет на выезд за пределы России со дня направления повестки по месту учебы или работы.
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Со дня направления повестки военный комиссариат сформирует решение о запрете выезда призывника из страны.
Кроме того, стоящим на воинском учете гражданам направят уведомление, что через 20 календарных дней в случае неявки по врученной повестке в отношении них будут применять ограничительные меры.
Это уведомление автоматически сформируется в реестре воинского учета вместе с повесткой. В день появления повестки в реестре уведомления отправят призывнику на портал госуслуг.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картополов сообщил об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации.
Военные
Владимир Путин
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