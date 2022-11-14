Армия 14 ноября 2022, 20:40 Россиян со вторым гражданством будут призывать в армию Россияне со вторым иностранным гражданством или ВНЖ за рубежом смогут служить в армии РФ

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Граждан РФ, имеющих также иностранные паспорта или вид на жительство за рубежом, будут призывать в российскую армию. Указ, который вносит изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, 14 ноября подписал президент Владимир Путин.

«Прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства», — говорится в документе.

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Ранее лица с двойным гражданством или ВНЖ за рубежом могли служить только контракту. Теперь они смогут проходить службу в ВС РФ и по призыву.

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В начале ноября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил продлить срок службы в армии до двух лет. Глава оборонного комитет Совета Федерации Виктор Бондарев пообещал обсудить этот вопрос с силовыми ведомствами и выразил уверенность, что это предложение поддержат. По его мнению, за год новобранец не сможет хорошо освоить систему и новые техники.