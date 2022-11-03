Вопрос об увеличении срока службы в армии обсудят в Совете Федерации | 360°

Власть 03 ноября 2022, 13:16 Вопрос об увеличении срока службы в армии обсудят в Совете Федерации Комитет Совфеда по вопросам обороны обсудит возможное увеличение срока службы в армии Пресс-служба Минобороны

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Оборонный комитет Совета Федерации проконсультируется с силовыми ведомствами относительно вопроса об увеличении до двух лет срока службы в армии по призыву. Об этом заявил глава комитета Виктор Бондарев РИА «Новости».

«Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок (срочной. — Прим. ред.) службы», — сказал он.

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«Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано», — заключил он.

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Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением продлить срок службы в армии до двух лет.

Под призыв в России попадают мужчины от 18 до 27 лет. С 1993 года в стране срок службы в армии составлял полтора года, на флоте — два года. Через три года, в 1996 году, для армии увеличили срок до двух лет. Однако в 2007 году срок службы по призыву уменьшили вновь до полутора лет, а с 2008 года и по настоящее время речь идет о годе службы.