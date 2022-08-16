Россия за последние пять лет поставила в другие страны более 200 танков

Россия за последние пять лет экспортировала в другие страны более 200 танков. Об этом заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев РИА «Новости».

Речь идет о военной технике производства Уралвагонзавода. Всего в портфеле Рособоронэкспорта заказов почти на 50 миллиардов рублей.

Среди главных покупателей танков страны Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и бывшего СССР.

Россия в 2022 году подписала контракты на экспорт оружия на 16 миллиардов долларов. Таким образом, портфель экспортных оружейных заказов вырос до 57 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе форума «Армия-2022».

Кроме того, Россия начала переговоры о поставках кораблей в страны Юго-Восточной Азии.