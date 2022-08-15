Россия начала переговоры о поставках кораблей в страны Юго-Восточной Азии

Россия ведет переговоры с некоторыми странами Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в модернизации своей военно-морской техники, а также в поставке надводных кораблей. О взаимодействии с потенциальными заказчиками рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе форума «Армия-2022».

«Потенциальные инозаказчики проявляют значительный интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса, выпускаемой для военно-морских сил. Мы предлагаем к поставке корабли и катера различных проектов», — сообщил он в комментарии ТАСС.

По его словам, сотрудничество России со странами, которые заинтересованы в морской технике, уже перешло в практическую плоскость. Обсуждаются и вопросы, связанные с оборонно-технологическим взаимодействием.

«В настоящее время некоторые страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к модернизации военно-морской техники, стоящей у них на вооружении. Ведутся переговоры о поставке надводных кораблей и их лицензионном производстве», — добавил Шугаев.