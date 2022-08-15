Названа сумма заключенных Россией оружейных контрактов в 2022 году

Россия в 2022 году подписала контракты на экспорт оружия на 16 миллиардов долларов. Таким образом, портфель экспортных оружейных заказов вырос до 57 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе форума «Армия-2022».

«За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США», — процитировало Шугаева РИА «Новости».

По его словам, последние несколько лет портфель экспортных заказов Россия поддерживает на уровне более 50 миллиардов долларов.

Ранее глава ФСВТС заявил, что Россия начала переговоры о поставках кораблей в страны Юго-Восточной Азии. Он уточнил, что сотрудничество России в области поставок морской техники уже перешло в плоскость конкретных решений.