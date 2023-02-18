Армия 18 февраля 2023, 22:25 Россия увеличила выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал» Глава Ростеха Чемезов: Россия увеличила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» РИА «Новости»

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В России увеличили выпуск гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью программе «Военная приемка» на канале «Звезда Плюс».

Он отметил, что выпуск ракетного комплекса давно поставили на поток. Изначально не требовалось большого количества «Кинжалов». Но сейчас производство ракет увеличили. По словам Чемезова, госкорпорация стала выпускать колоссальные объемы продукции для российского министерства обороны.

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«Объемы выросли значительно, в некоторых случаях в 50 раз», — подчеркнул глава Ростеха.

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Огромный рост производства коснулся в первую очередь отрасли боеприпасов, добавил он.

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