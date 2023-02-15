Армия 15 февраля 2023, 14:53 Отечественную систему «Витязь» предложили доработать под зарубежные системы ПВО «Алмаз-Антей» показал ЗРС «Витязь», которую можно приспособить под иностранные ПВО РИА «Новости»

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На выставке Aero India 2023 показали новейшую российскую зенитную ракетную систему «Витязь». Концерн «Алмаз-Антей» может настроить ее под работу с зарубежными комплексами противовоздушной обороны, рассказал ТАСС.

«„Витязь“ — достаточно гибкая система. Мы предлагаем заказчику интеграцию в его систему обороны», — отметил представитель конструкторского бюро.

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Производитель готов доработать ЗРС «Витязь» как под российские ПВО, так и зарубежные. Вооруженные силы используют ее с 2020 года, оборонительная система помогает бить по аэродинамическим и баллистическим целям.

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Самоходную пусковую установку С-350Е «Витязь» снабдили ракетами малой и средней дальности, как у С-400. Она работает со всеракурсным радаром и командным пунктом на базе шасси спецавтомобиля БАЗ.

Ранее «Алмаз-Антей» запустил серийное производство зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» дальнего действия и высотного перехвата. Она помогает военным отслеживать баллистические и крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.