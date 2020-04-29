Россия проведет крупные военные учения в 2020 году

Российские военные планируют провести в 2020 году крупные штабные учения. Отработка навыков будет проходить на центральноазиатском стратегическом направлении.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной — на 9%, боевой — на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», — цитирует РИА «Новости» министра обороны России Сергея Шойгу.

Он добавил, что командование Центрального военного округа на центральноазиатском направлении сейчас занимается совершенствованием системы управления и подготовки бойцов. Кроме того, продолжается вооружение военных новейшей техникой.

«Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов — от реагирования на кризисные ситуации и зарождение военных угроз до планирования стратегических операций», — отметил министр.

Подготовка крупных учений идет совместно с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).