Путин прилетел в Киргизию на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В аэропорту его встретил лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

В заседании примут участие президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщило РИА «Новости».

СМИ узнали о реакции Макрона на письмо Путина Подробнее

Среди тем обсуждения — укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном, внешняя политика ОДКБ и сотрудничество с ООН по выполнению глобальной контртеррористической стратегии. Переговоры по некоторым вопросам пройдут в узком составе.

В состав ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Владимир Путин был в Киргизии с государственным визитом в марте 2019 года. Тогда он со своим коллегой Жээнбековым обсудил развитие двухсторонних отношений, взаимодействие в региональных объединениях. В частности речь шла об ОДКБ и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Тогда Жээнбеков в честь визита подарил Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) Собака получила кличку Шерхан.