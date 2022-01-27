Россия перебросила в Белоруссию истребители Су-35С

Российские многоцелевые истребители Су-35С ВВО завершили перелет на аэродромы Белоруссии с целью проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны РФ.

Экипажи Су-35С совершили вылет с аэродрома под Хабаровском. Они преодолели расстояние около восьми тысяч километров, с двумя промежуточными посадками на аэродромах ЦВО.

В Белоруссии Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. Группировки войск отработают охрану важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проведут проверку готовности дежурных сил ПВО, выполнят задачи по прикрытию других важных объектов. В рамках второго этапа с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022».

Российские истребители начали перелет на территорию Белоруссии накануне. Также сообщалось о начале совместных учений Северного флота с Арктической экспедиционной группировкой.