Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой

Северный флот России начал совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой. К ним предполагается привлечь до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, включая носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

По данным пресс-службы, войска приступили к отработке практических действий в рамках учений. Их проводят под руководством командующего Северным флотом, Героя России, адмирала Александра Моисеева. Учения проходят в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год.

К участию планируют привлечь до 1200 человек личного состава, порядка 140 единиц боевой и специальной техники, а также до 20 летательных аппаратов. Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря, а также на береговых полигонах в Мурманской области.

Маневры покажут уровень подготовки органов военного управления флота при решении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе, а также при управлении войсками в рамках задач по обеспечению военной безопасности.

В ходе учений планируют проверить слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике. Также рассчитывают отработать вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота.