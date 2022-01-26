Россия начала перемещать в Белоруссию свои истребители Су-35 для проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы», — написали на сайте ведомства.

В ходе перемещения самолеты совершают промежуточные посадки на базах Центрального и Западного военных округов. Там команда отдыхает и готовится к следующей части пути. Курс продуман таким образом, чтобы посадок было минимальное количество, также учитываются и погодные условия.

После того, как самолеты поступят в Белоруссию, начнется боевое дежурство, как часть проверки работы общей системы ПВО Союзного государства. Испытания реагирования пройдут в два этапа. На первом силы переместят в Белоруссию и создадут там группировку войск, обеспечат охрану государственных и военных объектов и воздушной границы. А на втором — проведут совместные учения, в ходе которых отработают отражение внешних атак и противостояние терроризму.