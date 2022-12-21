Важное 21 декабря 2022, 15:19 Путин поручил повысить боевые возможности Воздушно-космических сил России Президент РФ Путин поставил задачу повысить боевые возможности ВКС России РИА «Новости»

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Министерству обороны России необходимо проработать вопрос о повышении боевых возможностей воздушно-космических сил. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил президент России Владимир Путин.

«Ставлю задачу повысить боевые возможности воздушно-космических сил России», — сказал президент.

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Кроме того, Путин сообщил о необходимости расширения арсеналов современных ударных средств в российской армии. В том числе, необходимо интегрировать беспилотные летательные аппараты в каждую роту и отделение, объединив их в единую сеть.

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Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы РФ получают все необходимое финансирование в полной мере.

«Страна дает армии все, что она просит. Нужно передать войскам все необходимое, начиная от аптечек и заканчивая прицелами. Мелочей на поле боя не может быть», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что возможности российской армии увеличиваются с каждым днем, а опыт спецоперации станет базой для дальнейшей боевой учебы.