Важное 21 декабря 2022, 15:08 Путин заявил об увеличении возможностей российских военных Президент Путин сообщил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возможности российских военных увеличиваются с каждым днем, в будущем этот процесс будет только наращиваться. Об этом на заседании коллегии Министерства обороны сообщил президент России Владимир Путин.

«Опыт проведения спецоперации должен стать основой для дальнейшего совершенствования боевой учебы», — сказал он.

Реклама

Глава государства выразил уверенность, что российские военные выполнят поставленные перед ними задачи.

Реклама

«Безопасность обеспечим на всей территории России. Наши бойцы сражаются так же, как в войну 1812 года, в Первую мировую и Великую Отечественную», — заявил он.

Путин сообщил, что против России в зоне специальной операции используется весь потенциал основных стран НАТО.

Президент отметил, что Россия продолжит совершенствовать и поддерживать полную боевую готовность ядерной триады, обеспечивающей суверенитет России.