21 декабря 2022, 15:15
Опыт СВО станет основой для совершенствования боевой учебы
Президент Путин: опыт СВО должен стать основой для совершенствования боевой учебы
Опыт спецоперации должен послужить основой для совершенствования боевой учебы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ, написал ТАСС.
Он добавил, что в ходе частичной мобилизации обнаружились проблемы, необходимо модернизировать систему военкоматов. По его словам, 150 тысяч призванных сейчас проходят подготовку на полигонах, столько же — находятся на фронте. Президент также подчеркнул, что все цели спецоперации будут выполнены.
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Участники коллегии обсуждают итоги работы ВС России в 2022 году и ход спецоперации на Украине. На заседании присутствуют командование военных округов, родов и видов войск Вооруженных сил РФ, главы центральных органов военного управления, а также представители федеральных органов. Глава ведомства Сергей Шойгу выступает с докладом.
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Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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