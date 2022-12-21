Важное 21 декабря 2022, 15:15 Опыт СВО станет основой для совершенствования боевой учебы Президент Путин: опыт СВО должен стать основой для совершенствования боевой учебы Пресс-служба Кремля

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Опыт спецоперации должен послужить основой для совершенствования боевой учебы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ, написал ТАСС.

Он добавил, что в ходе частичной мобилизации обнаружились проблемы, необходимо модернизировать систему военкоматов. По его словам, 150 тысяч призванных сейчас проходят подготовку на полигонах, столько же — находятся на фронте. Президент также подчеркнул, что все цели спецоперации будут выполнены.

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Участники коллегии обсуждают итоги работы ВС России в 2022 году и ход спецоперации на Украине. На заседании присутствуют командование военных округов, родов и видов войск Вооруженных сил РФ, главы центральных органов военного управления, а также представители федеральных органов. Глава ведомства Сергей Шойгу выступает с докладом.

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