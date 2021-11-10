Путин назвал главные приоритеты новой программы вооружения России

Разработка новой госпрограммы вооружения России должна учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что акцент в программе необходимо сделать на продвижении гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах. Также, по его словам, особое внимание нужно уделить новейшим системам разведки, навигации, связи и управления, сообщил «Интерфакс».

Путин обратил внимание и на важность внедрения передовых информационных, биокогнитивных технологий.

«Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших вооруженных сил», — сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

Помимо этого, как подчеркнул глава государства, нужно повышать функциональность и боевую устойчивость военной техники, применять искусственный интеллект и робототехнику.

Одним из приоритетов госпрограммы вооружений Путин назвал создание перспективных образцов вооружения. По данным президента, в минувшем году гособоронзаказ был выполнен на 96,2% и российский ОПК продолжает стабильно работать.

Отдельно он отметил, что новые образцы вооружения, которые получают ВС РФ, по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Среди них Путин назвал истребитель пятого поколения Су-57, зенитную ракетную систему С-500 и атомный ракетоносец «Князь Владимир».