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    10 ноября 2021, 18:31

    Путин назвал главные приоритеты новой программы вооружения России

    Президент РФ Путин: акцент в новой госпрограмме вооружений нужно сделать на гиперзвуке и искусственном интеллекте

    Ольга Назаркина

    Разработка новой госпрограммы вооружения России должна учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин назвал главные приоритеты новой программы вооружения России

    Глава государства подчеркнул, что акцент в программе необходимо сделать на продвижении гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах. Также, по его словам, особое внимание нужно уделить новейшим системам разведки, навигации, связи и управления, сообщил «Интерфакс».

    Путин обратил внимание и на важность внедрения передовых информационных, биокогнитивных технологий.

    «Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших вооруженных сил», — сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.

    Помимо этого, как подчеркнул глава государства, нужно повышать функциональность и боевую устойчивость военной техники, применять искусственный интеллект и робототехнику.

    Одним из приоритетов госпрограммы вооружений Путин назвал создание перспективных образцов вооружения. По данным президента, в минувшем году гособоронзаказ был выполнен на 96,2% и российский ОПК продолжает стабильно работать.

    Отдельно он отметил, что новые образцы вооружения, которые получают ВС РФ, по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Среди них Путин назвал истребитель пятого поколения Су-57, зенитную ракетную систему С-500 и атомный ракетоносец «Князь Владимир».