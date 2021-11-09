Новую зенитную ракетную систему С-550 начали создавать в России

Новую зенитную ракетную систему С-550 разрабатывают в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как отметили в ведомстве, во время совещаний в Сочи президент Владимир Путин особенно акцентировал внимание на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550.

При этом в Минобороны не стали раскрывать никаких деталей о создании новой зенитной ракетной системы. Совещания в Сочи с участием российского лидера проходили с 1 по 3 ноября.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал самое популярное за рубежом российское оружие. По его словам, больше всего иностранные заказчики интересуются российскими комплексами ПВО С-400 и ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Еще их внимание привлекает вся линейка авиационной техники, на которую приходится половина российского экспорта. Также иностранцы часто покупают РСЗО «Смерч» и противотанковые системы «Корнет».