Проект эсминца «Лидер» назвали проблемным

Эсминец «Лидер» если и появится у ВМФ России, то вряд ли в том виде, в каком его планировали изначально. Сейчас нет даже его технического проекта. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика — Министерства обороны», — приводит агентство слова собеседника.

Рахманов уточнил, что «Лидер» планировали заложить в 2017 году, но строительство не начали до сих пор. Нет и технического проекта эсминца.

Эскадренные эсминцы проекта 23560 «Лидер» — это проект российских атомных эсминцев первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Они должны прийти на смену тяжелым атомным ракетным крейсерам проекта 1144 «Орлан». Сейчас корабль существует только в виде макета.

В начале марта источник в судостроительной отрасли раскрыл РИА «Новости» характеристики российских аналогов «Мистралей». Собеседник рассказал, что на борту отечественных вертолетоносцев проекта 23900 смогут расположиться 16 вертолетов и четыре беспилотника.