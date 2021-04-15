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    15 апреля 2021, 10:36

    Проект эсминца «Лидер» назвали проблемным

    Андрей Иванов

    Эсминец «Лидер» если и появится у ВМФ России, то вряд ли в том виде, в каком его планировали изначально. Сейчас нет даже его технического проекта. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

    Проект эсминца «Лидер» назвали проблемным

    «В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика — Министерства обороны», — приводит агентство слова собеседника.

    Рахманов уточнил, что «Лидер» планировали заложить в 2017 году, но строительство не начали до сих пор. Нет и технического проекта эсминца.

    Эскадренные эсминцы проекта 23560 «Лидер» — это проект российских атомных эсминцев первого ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Они должны прийти на смену тяжелым атомным ракетным крейсерам проекта 1144 «Орлан». Сейчас корабль существует только в виде макета.

    В начале марта источник в судостроительной отрасли раскрыл РИА «Новости» характеристики российских аналогов «Мистралей». Собеседник рассказал, что на борту отечественных вертолетоносцев проекта 23900 смогут расположиться 16 вертолетов и четыре беспилотника.