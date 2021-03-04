СМИ раскрыли характеристики российских аналогов «Мистралей»

На борту российских вертолетоносцев проекта 23900 смогут расположиться 16 вертолетов и четыре беспилотника. Эти корабли станут аналогами французских «Мистралей». Об этом РИА «Новости» рассказал источник в судостроительной отрасли.

«Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», — приводит агентство слова источника.

По словам собеседника, новые российские корабли по своему функционалу «будут не хуже, а может даже лучше „Мистралей“». Министерство обороны России долго составляло итоговый проект, где прописаны требования к облику вертолетоносца.

В июле прошлого года на заводе «Залив» в Керчи заложили два универсальных десантных корабля проекта 23900 в присутствии президента России Владимира Путина.

В нашей стране сейчас строят и другие десантные корабли. Среди них БДК проекта 11711. Они смогут нести не менее двух вертолетов и будут вмещать десант из трех сотен морских пехотинцев.