Призывнику из Тюменской области пришла единовременная выплата в 759 рублей | 360°

Армия 19 октября 2022, 13:14 Призывнику из Тюменской области пришла единовременная выплата в 759 рублей РИА «Новости»

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Мобилизованные из Тюменской области получили единовременную выплату размером 759 рублей. Супруга одного из них обратилась в военкомат с жалобой. Об этом сообщили на сайте «72.ru».

В военном комиссариате женщине не смогли объяснить эту сумму.

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«Про выплату в 759 рублей муж мне и сказал, ему СМС пришло о поступлении. Они еще в это время были в поезде по пути в Крым. Сказал, что практически всем пришла такая сумма, а кому-то вообще ничего», — отметила она.

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По ее словам, «все там в шоке, все переживают за свои семьи». Женщина пообещала мужу во всем разобраться. Она уже обращалась в районный и областной военкоматы, ей там сказали, что начислениями не занимаются.

Муж ей раньше говорил, что мобилизованным сначала, на полигоне в Тюмени, обещали по 200 тысяч рублей, потом сказали, что на усмотрение правительства области.

Супруга собирается обратиться к губернатору области, в Министерство обороны и к президенту России.

В ряде регионов отчитались о полном выполнении задач по частичной мобилизации. Среди них Московская область. О выполнении плана также отчитались в Москве. Повестки, которые разослали на предприятия и по месту жительства, прекратят действие.