Частичная мобилизация завершилась в Москве | 360°

Москва 17 октября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Частичная мобилизация завершилась в Москве Мэр Собянин: Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, пункты сбора закрываются РИА «Новости»

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В Москве завершены мероприятия по частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на данные столичного военного комиссариата сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

«Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», — написал он.

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В 14:00 17 октября закроются столичные пункты сбора мобилизованных. Разосланные ранее по месту жительства и предприятиям повестки прекращают свое действие.

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Мэр отметил, что сам процесс частичной мобилизации дался жителям столицы нелегко, однако те проявили ответственность и патриотизм. Он выразил благодарность и признательность москвичам, отозвавшимся на призыв о помощи со стороны государства.

Кроме того, Собянин пообещал, что городские власти позаботятся о семьях и близких мобилизованных москвичей. «Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении», — подытожил он.

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