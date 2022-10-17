Частичная мобилизация завершилась в Москве | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Москва

17 октября 2022, 12:16

Частичная мобилизация завершилась в Москве

Мэр Собянин: Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, пункты сбора закрываются

Читать 360tv в

В Москве завершены мероприятия по частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на данные столичного военного комиссариата сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

«Задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», — написал он.

Реклама

В 14:00 17 октября закроются столичные пункты сбора мобилизованных. Разосланные ранее по месту жительства и предприятиям повестки прекращают свое действие.

Реклама

Мэр отметил, что сам процесс частичной мобилизации дался жителям столицы нелегко, однако те проявили ответственность и патриотизм. Он выразил благодарность и признательность москвичам, отозвавшимся на призыв о помощи со стороны государства.

Кроме того, Собянин пообещал, что городские власти позаботятся о семьях и близких мобилизованных москвичей. «Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении», — подытожил он.

Генпрокуратура РФ

Сергей Собянин

Частичная мобилизация в РФ

23

1

0

1

3

5

Реклама

Реклама