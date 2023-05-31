31 мая 2023, 02:15
Пригожин назвал условие для объявления всеобщей мобилизации в России
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: всеобщая мобилизация нужна, если спецоперация затянется
Всеобщую мобилизацию в России можно объявить на всякий случай — если специальная военная операция на Украине затянется надолго. Такое мнение сайту Ura.ru высказал глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — сказал бизнесмен.
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По его словам, особые условия для подготовки солдат не требуются. Для этого нужны палаточные городки, блиндажи, землянки и достойные инструкторы.
В середине мая бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ряды Вооруженных сил России пора пополнить. И сделать это нужно за счет проведения второй волны мобилизации в стране. Рогозин, который сейчас находится в зоне СВО, объяснил, что испытывает проблемы с личным составом.
В Кремле неоднократно заявляли, что разговоров о новой мобилизационной войне не ведется.
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Частичная мобилизация в РФ
Евгений Пригожин
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