Представитель Южного военного округа рассказал о войсках в Чечне

Южный военный округ не подводил дополнительные войска к Чечне. О дополнительных федеральных войсках СМИ сообщили жители Надтеречного района.

«Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — сказал РИА «Новости» начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Представитель округа добавил, что в Чечне дислоцирована 42-я мотострелковая дивизия, которая занимается плановой боевой подготовкой.

«Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила, что в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт и Знаменское заметили большое скопление «Уралов» и палаточные городки.

В Чечне, по информации на 21 апреля, 303 случая заражения коронавирусом, пять человек скончались, 19 — выздоровели. С 5 апреля республика закрыла границы, пропуская через свою территорию только поставщиков продуктов и лекарств, а также транзитный транспорт.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где лечатся 76 пациентов с коронавирусом. Он выразил уверенность, что скоро республика справится с пандемией.