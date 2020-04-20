Кадыров в защитном костюме навестил больных COVID-19. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где лечатся 76 пациентов с коронавирусом. Он прошел в больницу в специальном защитном костюме, пообщался с пациентами и персоналом.

Больные рассказали Кадырову, что врачи относятся к ним внимательно и бережно, стабильно следят за состоянием их здоровья. Их хорошо кормят, поддерживают физически и морально. Об этом сообщила пресс-служба главы Чечни.

Главный врач больницы Анзор Байсаев рассказал, что состояние пациентов удовлетворительное. Они обеспечены всеми необходимыми лекарствами и расходными материалами.

«Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы помочь каждому, кто столкнулся с этой ужасной болезнью. В республике приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса», — цитирует пресс-служба Кадырова.

Глава Чечни поблагодарил персонал за ответственный подход к работе и выразил уверенность, что в скором времени республика справится с пандемией.

В Чечне, по информации на 20 апреля, зафиксировали 264 случая заражения коронавирусом. Погибли пять человек. Всего в России более 47 тысяч случаев.