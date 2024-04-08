08 апреля 2024, 10:40
Правительство распространило меры поддержки на добровольцев Росгвардии
Добровольцев в Росгвардии уравняют в льготах с добровольцами в Минобороны
Правительство России утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе подразделений Росгвардии. Они получат те же меры поддержки и льготы, что и добровольцы в Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Вступившие в добровольческие формирования войск Национальной гвардии России граждане получат такие же меры поддержки и льготы, как и добровольцы в составе Минобороны», — отметили в кабмине.
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В пресс-службе уточнили, что в том числе речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, компенсации расходов по оплате коммунальных платежей, снабжении вещевым имуществом.
В декабре Совет Федерации одобрил законопроект о праве Росгвардии организовывать добровольческие формирования в рамках своих подразделений.
Ранее стало известно, что кабмин выделит порядка четырех миллиардов рублей на поддержку контрактников и мобилизованных.
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