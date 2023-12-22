Общество 22 декабря 2023, 12:31 Сенаторы одобрили закон о добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ Совфед поддержал закон добровольцах в составе Росгвардии и призыве в ФСБ РИА «Новости»

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Члены верхней палаты российского парламента одобрили законопроект о праве Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования, а также о праве граждан служить по призыву в составе ФСБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как следует из материалов законопроекта, добровольцы в составе Росгвардии будут выполнять задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов, в том числе за пределами страны.

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Стать добровольцем могут россияне, подписавшие контракт с Росгвардией. На них и членов их семей будут распространяться те же социальные гарантии, что и на росгвардейцев.

Второй законопроект предусматривает право граждан РФ служить в составе ФСБ. Этого права лишены иноагенты, а также лица, имеющие зарубежное гражданство и вид на жительство. В спецслужбах не смогут служить ранее судимые россияне и употреблявшие наркотические вещества.

В конце ноября Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании добровольцев. Речь в том числе идет о таких нарушениях, как сдача в плен, самовольное оставление места службы.