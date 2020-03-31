Появилось видео прибытия танков Т-34 в Алабино

Несмотря на тревожные новости о коронавирусе, подготовка к празднованию 75-летия Победы продолжается. В подмосковное Алабино прибыли танки Т-34. Технику доставили после завершения капитального ремонта.

Прибытие военной техники в Алабино засняли на видео. На кадрах видны заезжающие на полигон танки. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Для участия в торжественном параде отремонтировали 30 Т-34. Ремонт проходил на бронетанковом ремонтном заводе в Петербурге. Оттуда технику отправили в Подмосковье железнодорожным эшелоном.

Легендарную технику у сотрудников завода принимала гвардейская танковая армия ЗВО. Специалистам предприятия теперь предстоит помочь учиться механикам-водителям осваивать обновленные танки.

Во время ремонта технику полностью разобрали, заменили при необходимости детали и заново собрали. Все танки покрасили. Парадные тренировки должны начаться уже в ближайшее время.

Торжественный парад по случаю 75-летия Победы состоится 9 мая на Красной площади. На мероприятия приглашены многие лидеры стран и высокопоставленные лица. Подготовка к этому дню идет полным ходом, но Кремль не исключил, что парад могут отменить из-за пандемии.