Минобороны рассказало, как готовится Парад Победы в условиях коронавируса

В Минобороны позаботились о профилактических мерах при подготовке к Параду Победы. Личный состав ведомства отправили на обследование и еще раз напомнили о правилах личной гигиены.

Врачи тщательно осмотрели тех, кто пройдет по Красной площади 9 мая, сообщил сайт РБК со ссылкой на данные министерства. Все военные допущены к репетиции.

Участникам парада трижды в день измеряют температуру. А иностранцев ждет карантин, причем дважды.

В Минобороны позаботились об установке бактерицидных ультрафиолетовых ламп и запаслись дезинфицирующими средствами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты в местах, где живут военные.

Тех, кто примет участие в параде, пока разместили в воинских частях московского гарнизона. Жилье предоставили и в учебных заведениях Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что подготовка личного состава, вооружения и военной техники к параду в честь 75-летия Победы проходит в плановом порядке. Впервые участие в торжестве примут новые ЗРК «Бук-М3». Россиянам покажут все новейшие зенитные системы отечественной ПВО.