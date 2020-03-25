Кремль не исключил отмены Парада Победы

Решение по Параду Победы на 9 мая в Москве еще не принято. Официальный представитель президента Дмитрий Песков заметил, что нельзя подвергать опасности здоровье людей, а это значит, что торжественное мероприятие могут и отменить.

«Пока никаких решений не принималось. Подготовка продолжается. А решений на этот счет не принималось. Конечно же, это решение: или проводить парад, или не проводить, если проводить, то в каком формате, — это еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — сказал Песков журналистам, его цитирует РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента заметил, что ситуация с коронавирусом вынуждает быть гибкими: нужно отдать должное памяти героизму народа, но не подвергать опасности людей. Так он ответил на вопрос, могут ли провести парад Победы на Красной площади без зрителей.

В Минобороны рассказали, что продолжают готовиться к Параду. Всех участников осмотрели врачи, три раза в день им измеряют температуру, а иностранцев, которые должны принять участие в торжественном смотре войск, ждет карантин. Там, где живут военные, установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы и пополнили запасы дезинфицирующими средствами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.