Появилось видео испытаний нового фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны показало испытания новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море. Корабль может поражать цели на море и на берегу на расстоянии более 1,5 тысячи километров.

Военное министерство показало, что фрегат устанавливает ложные цели и пассивные помехи для защиты судна от ракетных атак.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2014 году. Его проект разрабатывали специалисты Северного проектно-конструкторского бюро. С октября 2019-го корабль проходит государственные испытания.

Планировалось, что первый серийный фрегат проекта «Адмирал Касатонов» передадут флоту до конца 2019 года, но из-за шторма в Баренцевом море испытания перенесли. В пресс-службе Северного флота ранее говорили, что корабль поступит к ним на вооружение после завершения всего комплекса испытаний.

Новые фрегаты являются многофункциональными кораблями, которые могут бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Он может находиться в автономном плавании до 30 суток.