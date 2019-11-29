Фрегат «Адмирал Касатонов» выпустил по мишеням ракеты «Калибр» и «Оникс»

Бортовые системы вооружения фрегата «Адмирал Касатонов» испытали в Белом море. Стрельбы ракетами «Калибр» и «Оникс» завершились успешно: снаряды поразили мишени.

Судно выпустило по одной крылатой ракете каждого типа из штатных пусковых установок, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Ракеты успешно поразили мишени», — завили во флоте.

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Экипаж самолета Ил-20 записал телеметрию полета ракет. После стрельб мишени осмотрел Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Стрельбы, уточнили в пресс-службе, провели в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построили на судостроительном заводе Санкт-Петербурга «Северная верфь». Его проект разрабатывали специалисты Северного проектно-конструкторского бюро.

Длина корабля равняется 135 метрам, ширина палубы — 16 метров. Судно водоизмещением в пять тысяч тонн способно развить скорость до 30 узлов (около 55,5 километров в час — прим. ред.) и преодолеть почти 6,5 тысячи километров. В автономном плавании фрегат может находиться 30 суток.