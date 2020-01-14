Норвежский патруль взял под контроль перемещения кораблей российского Северного флота
Ресурсы, отслеживающие перемещения воздушных судов, отметили, что норвежские патрульные самолеты Р-3С «Orion» контролируют перемещения российских кораблей в Баренцевом море. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на telegram-канал «Оперативная линия».
В центральной и западной частях Баренцева моря провели ряд мероприятий с участием российских кораблей. В том числе, идут испытания фрегата «Адмирал Касатонов» и корвета «Гремящий».
Автор публикации предположил, что, по мнению западных стран, Россия планирует вначале захватить норвежский остров Шпицберген. Таким образом, страна получит контроль над северной Атлантикой.