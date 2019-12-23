«Серьезное достижение нашей промышленности». Военный эксперт — о С-350 «Витязь»
Главред портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев обсудил с радио Sputnik отличительные особенности нового ЗРК С-350 «Витязь».
По словам специалиста, отличительной особенностью комплекса является его высокомобильность. Также обращает на себя внимание большой боезапас пусковой установки — на одной установке помещается 12 ракет. По мнению Корнева, другая особенность С-350 — это самое передовое оборудование.
Речь идет о цифровых системах передачи данных между компонентами комплекса, радиолокационной станции, опции встраивания в любую систему ПВО и взаимодействии с другими системами ПВО.
«Этот комплекс ждали, и то, что его первый комплект передан войскам ПВО — это достаточно серьезное достижение нашей промышленности», — подытожил эксперт.