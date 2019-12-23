По словам специалиста, отличительной особенностью комплекса является его высокомобильность. Также обращает на себя внимание большой боезапас пусковой установки — на одной установке помещается 12 ракет. По мнению Корнева, другая особенность С-350 — это самое передовое оборудование.

Речь идет о цифровых системах передачи данных между компонентами комплекса, радиолокационной станции, опции встраивания в любую систему ПВО и взаимодействии с другими системами ПВО.

«Этот комплекс ждали, и то, что его первый комплект передан войскам ПВО — это достаточно серьезное достижение нашей промышленности», — подытожил эксперт.