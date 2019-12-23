Новый комплекс С-350 передали Минобороны

По данным издания, торжественная церемония передачи «Витязя» прошла в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Первая презентация комплекса состоялась в 2013 году. Работы над ней стартовали шестью годами раньше. Государственные испытания завершились в марте нынешнего года.

Уточняется, что время свертывания и развертывания «Витязя» составляет пять минут. Скорость поражаемых целей достигает 4800 метров в секунду, высота — до 30 километров, дальность — до 60 километров.