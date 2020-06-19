Подготовку парадного расчета дивизии Дзержинского в Балашихе оценили на отлично

Первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов проверил готовность парадного расчета в Балашихе. Готовность к параду на 24 июня он оценил на «отлично».

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, Виктор Стригунов проверил готовность сводного батальона дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. По его словам, подготовка проходила в непростых условиях, но соединение справилось с задачей. Не было ни одного человека с предпосылками к заражению.

«Сегодня я проинспектировал подготовку парадного расчета. И могу с уверенностью сказать, что оцениваю ее на отлично. Ребята воодушевлены, ждут с нетерпением 24 июня, чтобы показать свое мастерство. Они гордятся службой в войсках национальной гвардии, и я уверен, что они не подведут командование», — сказал Виктор Стригунов.

Член совета по культуре при Росгвардии, заслуженный артист России Сергей Маховиков исполнил для парадного расчету новую песню «Салют героям». Командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов поблагодарил артиста от лица состава. Он рассказал о трудностях в подготовке, с которыми столкнулись в этом году.

«Было несколько особенностей подготовки в этом году. Во-первых, личный состав два раза в неделю сдавал тесты на коронавирус. С задачей справились — результаты всех тестов парадного расчета были отрицательными. Во-вторых, влияла погода. На первых этапах подготовки к параду 9 мая мы тренировались в зимних условиях, к параду 24 июня нам уже пришлось готовится в жаре», — рассказал Дмитрий Черепанов.

К параду Победы военные готовились в три этапа. Сначала они совершенствовали одиночную строевую подготовку с оружием и без него, затем оттачивали строевые приемы в составе шеренг и парадных рот, проходя парадным шагом более восьми километров. На заключительном этапе они проходили в составе войск Московского гарнизона на парадной площадке в поселке Алабино.

Отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии участвует в парадах на Красной площади с 1921 года.