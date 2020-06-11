Шойгу объявил о полной готовности к параду Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что армия полностью готова к параду Победы. Уже прошло три репетиции.

«К параду все, безусловно, готово», — сказал глава Минобороны во время совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в подготовку к праздничному мероприятию, включая организацию работы с зарубежными друзьями, коллегами и партнерами России.

Парад в честь 75-летия Победы перенесли в целях безопасности с 9 мая на 24 июня из-за разгула нового вируса. В этом году на праздник в Москву приедут руководители Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины и других стран.

Ранее глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков объяснил, почему на параде не будет украинского лидера Владимира Зеленского. Украина по факту уже не является членом Содружества Независимых Государств, а киевские власти не выразили никакого желания разделить радость от праздника Победы.