Подготовку к параду Победы провели в Москве. Видео

В Москве прошла подготовка к параду Победы. Видео идущей по центру столицы военной техники появилось в Сети.

Очевидцы наблюдали происходящее на Садовом кольце. В кадр попала колонна военных машин, которую сопровождала полиция. Среди них были как грузовые автомобили, так и тяжелая бронетехника.

Накануне сотрудники ГИБДД перекрыли часть столичных дорог. По ним к месту своей временной дислокации направились колонны военной техники, которая примет участие в параде Победы 9 мая. Вереница боевых машин растянулась на несколько километров.

Ранее репетиция парада Победы прошла в подмосковном Алабине. В ней приняли участие 11 тысяч военных, 131 единица военной техники. Также участвовали и 77 летательных аппаратов.

Во время репетиции парада истребители МиГ-29 выстроились в букву Z — символ спецоперации России на Украине. Построение этой фигуры стало зрелищным финалом мероприятия.

Ночные тренировки пройдут на Красной площади в Москве 28 апреля и 4 мая, на 7 мая запланирована генеральная репетиция.