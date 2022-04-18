Истребители МиГ-29 выстроились в букву Z на репетиции парада Победы в Подмосковье

Истребители МиГ-29 выстроились в букву Z — символ спецоперации России на Украине — во время репетиции парада Победы на полигоне Алабино в Московской области. Построение этой фигуры стало зрелищным финалом мероприятия, которое состоялось 18 апреля.

Перед этим группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи» выстроились в «кубинский бриллиант». Это сложнейшая фигура, которую пока не смог повторить никто в мире.

По данным Минобороны РФ, в репетиции парада Победы участвовали 11 тысяч военных, 131 единица военной техники, а также 77 летательных аппаратов. Воздушную часть тренировки открыл вертолет Ми-26 в сопровождении двух ударных вертолетов Ми-24. Также в тренировке задействовали автомобили повышенной проходимости «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, «Курганец-25», танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М, Т-14 «Армата», системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Торнадо-Г», «Мста-С», боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».

Генеральная репетиция состоится 7 мая. Перед этим, 28 апреля и 4 мая, на Красной площади в Москве состоятся ночные тренировки.