Тренировка парада Победы прошла в Подмосковье

В репетиции парада Победы на полигоне в Алабине приняли участие 11 тысяч военных, 131 единица военной техники. Также участвовали и 77 летательных аппаратов. Об этом заявили в Минобороны России.

«Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Воздушную часть тренировки открыл вертолет Ми-26,который сопровождали два ударных вертолета Ми-24. За ним — группы вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8 и Ми-24. Также участвовали Ту-160, Ил-76, Ту-95МС и другие летательные аппараты.

В составе механизированной колонны можно было увидеть автомобили повышенной проходимости «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3,БМП-2, «Курганец-25» а также танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М, Т-14 «Армата», системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Торнадо-Г», «Мста-С». Кроме того, в состав вошли системы ПВО «Тор-М2», С-400 «Триумф», «Бук-М3»,техника ВДВ, РВСН, боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».

Ночные тренировки пройдут на Красной площади в Москве 28 апреля и 4 мая, на 7 мая запланирована генеральная репетиция.