Песков: судьбу парада Победы решат в разумные сроки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом «неизбежно накладывает свой отпечаток». Слова официального представителя Кремля процитировал «Интерфакс».
«Каких-либо решений об отмене по состоянию на сегодня не принималось», — добавил он.
По словам Пескова, Москва с пониманием отнесется к любым решениям зарубежных партнеров. Но приглашения, высланные мировым лидерам, до сих пор в силе. Окончательное решение о судье парада Победы примут «в разумные сроки».
Вопрос об отмене репетиций торжественного шествия больше находится в компетенции Минобороны РФ.
«Совершенно другой режим изолированности в Министерстве обороны, и тем более в войсках совсем другой режим изоляции», — процитировало Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в связи с этим возможны «более свободные действия». Но за разъяснениями все же стоит обратиться к военным. Пока что подготовка к параду идет своим чередом.
Между тем в Москве коронавирусом заразились уже 6698 человек, а число инфицированных по всей России перевалило за 10 тысяч.