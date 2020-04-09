Песков: судьбу парада Победы решат в разумные сроки

Отменять парад Победы в Кремле пока не планируют. Приглашения мировым лидерам на торжества по случаю 9 Мая никто не отзывал. А прекратят ли репетиции, лучше спросить у Минобороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом «неизбежно накладывает свой отпечаток». Слова официального представителя Кремля процитировал «Интерфакс».

«Каких-либо решений об отмене по состоянию на сегодня не принималось», — добавил он.

По словам Пескова, Москва с пониманием отнесется к любым решениям зарубежных партнеров. Но приглашения, высланные мировым лидерам, до сих пор в силе. Окончательное решение о судье парада Победы примут «в разумные сроки».

Вопрос об отмене репетиций торжественного шествия больше находится в компетенции Минобороны РФ.

«Совершенно другой режим изолированности в Министерстве обороны, и тем более в войсках совсем другой режим изоляции», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что в связи с этим возможны «более свободные действия». Но за разъяснениями все же стоит обратиться к военным. Пока что подготовка к параду идет своим чередом.

Между тем в Москве коронавирусом заразились уже 6698 человек, а число инфицированных по всей России перевалило за 10 тысяч.