«Все идет по плану»: переносить парад Победы из-за коронавируса пока не собираются

Подготовка к параду на Красной площади в честь 75-летия Победы идет полным ходом. Никаких решений о переносе или отмене торжественного мероприятия нет.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сайту kp.ru, «все идет по плану». Никаких решений о переносе или смене даты парада Победы нет. 1 апреля провели очередную тренировку. Собеседник отметил, что приняты беспрецедентные меры профилактики. Каждому участнику парада три раза в день измеряют температуру. По его словам, люди очень хотят принять участие в этом мероприятии и усиленно тренируются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса нужно быть гибкими. Отдать должное памяти героизму народа необходимо, но подвергать опасности людей тоже нельзя.

СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может не приехать в Москву 9 мая из-за коронавируса. В Токио сейчас «согласуют возможность» перенести этот визит. Коронавирус бушует вот уже три месяца. Вспышка заражения началась в Китае. Вирус быстро распространился по миру. В России зафиксировали 3548 случаев заражения 2019-nCoV. Больше всего зараженных выявили в Москве. Умерли от COVID-19 30 пациентов.