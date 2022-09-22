Частичная мобилизация в России: первые призывники, добровольцы, выплаты | 360°

Мир 22 сентября 2022, 21:32 Поделиться Telegram

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Viber «Родных защищать и Родину». Как проходит мобилизация в России Добровольцы образовали очереди в военкоматах России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призовут около 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что в первую очередь в армию отправятся уже служившие россияне, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Первые призывники уже получили повестки. Тем временем добровольцы организовали очереди в военкоматах.

Заявления Пескова и Володина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение о частичной мобилизации. По его словам, оно связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями. При этом статус спецоперации не изменили.

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Тем временем спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что частичная мобилизация не коснется не коснется 99% возможного ресурса.

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Призывы защищать Родину

В Сети уже появились призывы вставать на защиту Родины. Так, Telegram-канал «Кубанские новости» опубликовал комментарий председателя ветеранской организации ОМОН «Пластун» Краснодарского края подполковника Андрея Фаниева.

«Мобилизация никого не радует, но это необходимость. <…> Если мы не хотим, чтобы здесь гуляли фашисты, тогда будьте готовы защищать свою Родину», — подчеркнул он.

Очереди в военкоматы и первые призывники

В Сети опубликовали видео первых автобусов с мобилизоваными из Дербента, Дагестан. На ролике видно, как призывников провожают близкие.

Также появилось видео RT, на котором добровольцы рассказывают, зачем пришли в военкомат. Тридцатилетний Исмаил из Новокузнецка рассказал, что ему абсолютно не страшно. Он служил в армии срочником и теперь решил продолжить военную службу.

«Нет страха. Родных защищать и Родину хочется», — отметил он.

Другой доброволец, Алексей, объяснил свое решение тем, что обстановка в районе специальной военной операции непростая, а у него есть опыт. Сейчас ему 60, в молодости он служил в войсках КГБ.

«Это мой долг. У меня три дочери. Не хочу, чтобы эта мразь сюда пришла. <…> Я вчера созвонился вечером, сказали подойти. Сказали, что если хорошо поговорим, то, возможно, пойду. Я хочу туда пойти сам, целенаправленно», — заявил он.

Telegram-канал RT опубликовал ролик, на котором толпы добровольцев идут к военкоматам в Чечне.

Повестка чиновнику

Тем временем как минимум один высокопоставленный российский чиновник уже получил повестку, сообщил ИА «Кам 24». Речь идет о сорокадвухлетнем заместителе председателя правительства Камчатского края Сергее Миронове. Он координирует деятельность Министерства ЖКХ и энергетики, Минтранспорта региона и региональной службы по тарифам и ценам.

Сейчас он начинает подготовку к военным сборам. Затем его отправят в зону проведения специальной военной операции. Сам он заявил, что с гордостью воспринял возможность исполнить долг, потому что является патриотом России. Ранее Миронов работал в Якутии и спас от преступника двенадцатилетнюю девочку.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о потоке обращений от депутатов Госдумы и сенаторов, желающих пойти на фронт для участия в СВО.

«В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех», — процитировало Турчака RT.

Отсрочка кредитов для мобилизованных

Люди, которые попали под частичную мобилизацию, могут обратиться за отсрочкой или уменьшением размера кредита на период мобилизации, сообщил ЦБ. Обратиться за отсрочкой или изменением других условий кредита могут близкие родственники мобилизованных лиц: супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Возврат денег за билеты и пустой Шереметьево

«Аэрофлот» полностью вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам, если их купили до 21 сентября. Тем временем на фоне сообщений о загруженных аэропортах корреспондент Readovka продемонстрировала пустые Шереметьево и Внуково. Толпы людей только в зоне прибытия.

Так, на стойке регистрации рейса в Турцию стоят всего несколько человек. При этом в терминале по большей части пенсионеры. Почти все, кого удалось встретить, вылетали в Минск. При этом люди были с ручной кладью, то есть уезжали ненадолго.

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